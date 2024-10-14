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AB'den Dijital Çalışanlara Yeni Düzenlemeler

AB, dijital platformlarda çalışanların haklarını güçlendirecek yeni kurallar kabul etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:00
AB'den Dijital Çalışanlara Yeni Düzenlemeler

AB'den Dijital Çalışanlar için Yenilikçi Kurallar

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, dijital platformlar aracılığıyla çalışan bireylerin yaşam koşullarını geliştirmeye yönelik yeni düzenlemeleri onayladı.

Şeffaflık ve Hakların Güvence Altına Alınması

AB Konseyi, dijital platformlarda çalışanların haklarına dair hazırlanan yeni kuralların, üye ülke temsilcileri tarafından kabul edildiğini duyurdu. Bu kurallar sayesinde, algoritmaların insan kaynakları yönetiminde daha şeffaf bir şekilde kullanılacağı ve otomatik sistemlerin nitelikli personel tarafından denetleneceği ifade edildi.

Ayrıca, çalışanların otomatik kararlarla ilgili itiraz etme haklarının olacağı ve platformlarda çalışan bireylerin istihdam durumlarının net bir şekilde belirlenerek, sahip oldukları haklardan tam olarak yararlanmalarının sağlanacağı belirtildi.

Yasa Nası İlerleyecek?

Açıklamada, söz konusu yeni düzenlemelerin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından imzalanmasının ardından, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği hatırlatıldı.

Dijital platformlar aracılığıyla sürücü ve kurye gibi birimlerde çalışan 28 milyondan fazla kişinin bulunduğu AB ülkelerinde, bu düzenlemenin ilk kez bu tür çalışma ilişkilerini değiştireceği düşünülüyor. Çoğunluğu serbest çalışan konumunda olan bu bireyler, bu yeni yasa ile birlikte stabl bir hak temeline kavuşacak.

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