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AB, Dondurulan Rus Varlıklarını Teminat Göstererek Ukrayna'ya 35 Milyar Avro Kredi Sağlayacak

AB, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi verecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:34
AB, Dondurulan Rus Varlıklarını Teminat Göstererek Ukrayna'ya 35 Milyar Avro Kredi Sağlayacak

Avrupa Birliği’nden Ukrayna İçin Büyük Destek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 35 milyar avro kredi sağlamayı planlıyor. Bu kredi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri teminat olarak kullanarak sunulacak.

Ursula von der Leyen'in Açıklamaları

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X platformunda yaptığı paylaşımda, Kiev ziyareti sırasında Rusya'nın saldırılarının devam ettiğine dikkat çekti. Ukrayna'nın AB'den aldığı desteğe acilen ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Von der Leyen, "AB Komisyonu, G7 taahhüdü kapsamında Ukrayna’ya 35 milyar avroya kadar kredi sağlayacak." diyerek, AB’nin Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına önemli bir katkı sunacağını belirtti.

G7 Ülkelerinin Taahhüdü

Öte yandan, G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında alınan bir karar doğrultusunda, Rusya’nın dondurulan varlıklarından elde edilecek gelirleri güvence olarak göstererek, Ukrayna'ya toplamda 50 milyar dolar kredi sağlamayı kabul etti.

Rus Varlıklarının Dondurulması

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından itibaren Batılı ülkeler yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlıklarını dondurdu. Bu rakamın 200 milyar dolarlık kısmı ise AB ülkelerine ait. Dondurulan varlıklar her yıl milyarlarca dolarlık faiz geliri elde etmekte. Özellikle ABD ve G7 ülkeleri, bu gelirleri Ukrayna'yı desteklemek amacıyla kullanmayı hedefliyor.

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