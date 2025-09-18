AB'nin Boru Gazı İthalatı İlk Yarıda %9 Azaldı, LNG İthalatı %22 Arttı

AB'nin boru gazı ithalatı ocakta Ukrayna üzerinden sevkiyatın durması sonrası ilk yarıda %9 azaldı; LNG ithalatı %22 artarken toplam ithalat 149,9 milyar m3 oldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:27
AB'nin Boru Gazı İthalatı İlk Yarıda %9 Azaldı, LNG İthalatı %22 Arttı

AB'nin Boru Gazı İthalatı İlk Yarıda %9 Azaldı, LNG İthalatı %22 Arttı

Avrupa Birliği'nin boru gazı ithalatı, Rus boru gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının ocakta durması sonrasında ilk yarıda geriledi. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) verilerine göre AB, ocak-haziran döneminde boru gazı ve LNG dahil toplam 149,9 milyar metreküp gaz ithal etti.

İthalattaki değişim

Boru gazı ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %9 azaldı, buna karşın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı %22 arttı. Boru gazı ve LNG toplamı ise yıllık bazda %3,4 artış gösterdi. Geçen yıl AB, Ukrayna üzerinden 15 milyar metreküp Rus gazı ithal etmişti.

Tedarik kaynakları

İlk yarıda AB'nin en fazla boru gazı satın aldığı ülke Norveç (%55) olurken, ikinci sırada Cezayir (%19), üçüncü sırada ise Türkiye (%10) yer aldı. IEEFA verilerine göre Azerbaycan, Libya ve Norveç'ten alımlar azalırken; Cezayir, Türkiye ve İngiltere'den alımlar arttı. Türkiye üzerinden Rus gazı ithalatında artış olduğuna dikkat çekildi.

Mali boyut ve hedefler

Verilere göre AB ülkeleri, 2022 başından bu yana 83 milyar avrosu Rusya'ya olmak üzere boru gazı ithalatına toplam 380 milyar avro ödedi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası AB, Rus gazı ve petrolünden uzaklaşma hedefiyle bu alımları 2027 sonuna kadar kademeli sonlandırmayı planlıyor.

Analist yorumu

IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, AB'nin gaz talebinde yapısal bir düşüş olduğunu belirterek bu yılki kısmi artışın üyelere bir uyarı olması gerektiğini vurguladı. Jaller-Makarewicz şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şebekenin hızla modernizasyonunun yapılmasının yanı sıra güneş, rüzgar enerjisi ile ısı pompalarının daha ivedi şekilde devreye alınması AB'nin LNG tedarikinde yaşanacak kesintilere karşı kırılganlığını azaltacak, enerji güvenliğini iyileştirecek ve tüketicileri gaz fiyatlarının oynaklığından koruyacak."

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alüminyum Sektörü İstanbul'da Buluştu: TALSAD 2024'te 1 milyon 230 bin ton İhracat
2
Yurt dışında yerleşiklerin hisse, DİBS ve ÖST stokunda 12 Eylül haftası hareketliliği
3
TCMB PPK Özeti: "Talep Koşulları Dezenflasyonist" ve Rezervler 180,1 Milyar $
4
BoE politika faizini yüzde 4'te sabitledi
5
TCMB Rezervleri 177,9 Milyar Dolara Geriledi: Brüt Döviz Düştü, Altın Arttı
6
İzmir'de Interfresh Eurasia Fuarı Kapılarını Açtı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)