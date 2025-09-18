AB'nin Boru Gazı İthalatı İlk Yarıda %9 Azaldı, LNG İthalatı %22 Arttı

Avrupa Birliği'nin boru gazı ithalatı, Rus boru gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının ocakta durması sonrasında ilk yarıda geriledi. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) verilerine göre AB, ocak-haziran döneminde boru gazı ve LNG dahil toplam 149,9 milyar metreküp gaz ithal etti.

İthalattaki değişim

Boru gazı ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %9 azaldı, buna karşın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı %22 arttı. Boru gazı ve LNG toplamı ise yıllık bazda %3,4 artış gösterdi. Geçen yıl AB, Ukrayna üzerinden 15 milyar metreküp Rus gazı ithal etmişti.

Tedarik kaynakları

İlk yarıda AB'nin en fazla boru gazı satın aldığı ülke Norveç (%55) olurken, ikinci sırada Cezayir (%19), üçüncü sırada ise Türkiye (%10) yer aldı. IEEFA verilerine göre Azerbaycan, Libya ve Norveç'ten alımlar azalırken; Cezayir, Türkiye ve İngiltere'den alımlar arttı. Türkiye üzerinden Rus gazı ithalatında artış olduğuna dikkat çekildi.

Mali boyut ve hedefler

Verilere göre AB ülkeleri, 2022 başından bu yana 83 milyar avrosu Rusya'ya olmak üzere boru gazı ithalatına toplam 380 milyar avro ödedi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası AB, Rus gazı ve petrolünden uzaklaşma hedefiyle bu alımları 2027 sonuna kadar kademeli sonlandırmayı planlıyor.

Analist yorumu

IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, AB'nin gaz talebinde yapısal bir düşüş olduğunu belirterek bu yılki kısmi artışın üyelere bir uyarı olması gerektiğini vurguladı. Jaller-Makarewicz şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şebekenin hızla modernizasyonunun yapılmasının yanı sıra güneş, rüzgar enerjisi ile ısı pompalarının daha ivedi şekilde devreye alınması AB'nin LNG tedarikinde yaşanacak kesintilere karşı kırılganlığını azaltacak, enerji güvenliğini iyileştirecek ve tüketicileri gaz fiyatlarının oynaklığından koruyacak."