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AB'nin Kurtarma Fonundaki Yeşil Harcamalar Üzerine Eleştiriler

Avrupa Sayıştayı, AB'nin kurtarma fonundaki yeşil harcamaların gerçek değerinin 34,5 milyar avro fazla raporlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:05
AB'nin Kurtarma Fonundaki Yeşil Harcamalar Üzerine Eleştiriler

AB'nin Yeşil Harcamaları Üzerine Yeni Rapor

Avrupa Sayıştayı'nın yaptığı yeni değerlendirmeye göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı oluşturulan kurtarma fonundan yapılan çevresel ve iklim değişikliği harcamaları, gerçekteki değerinin 34,5 milyar avro üzerinde gösterilmektedir.

Raporun Detaylarına Dair Bilgiler

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı, AB'nin 700 milyar avro tutarındaki Kovid-19 ekonomik kurtarma programı çerçevesinde yeşil fonların kullanımıyla ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı. Raporun önemli bulgularından biri, AB kurtarma fonunun muhtemelen iddia edildiği kadar "yeşil" olmadığı yönünde.

Rapor, kurtarma fonunun en az yüzde 37'sinin iklim eylemi için ayrılması gerektiğini hatırlatırken, AB Komisyonu'nun ise Şubat 2024 itibarıyla iklim hedeflerini destekleyen önlemlerin kurtarma fonunun yüzde 42,5'ine denk gelen 275 milyar avro'ya ulaştığını belirttiği ifade edildi.

Rakamların Güvenirliği ve Projelerin Değerlendirilmesi

Komisyon tarafından yeşil olarak hesaplanan bu rakamların, gerçekte milyarlarca avro fazla olduğu vurgulanarak, katkıların gerçekte 34,5 milyar avro fazla değerlendirildiği belirtildi. Raporda, iklimle ilgili harcamaların raporlanmasında ve yeşil olarak sınıflandırılan projelerde bazı sorunların olduğuna dikkat çekiliyor.

Özellikle, "Yeşil" kategorisindeki bazı projelerin incelenmesi sonucunda, bu projelerin yeşil dönüşümle doğrudan bağlantısının olmadığı saptandı. Örneğin, bilgi teknolojisi harcamalarının su sisteminin dijitalleşmesine yönelik olması, bu harcamaların iklim hedeflerine katkı sağlamadığı halde yeşil harcama olarak kabul edildiği kaydedildi.

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