AB, Rusya'ya Yaptırımlarını Sıkı Tutmaya Devam Ediyor

AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ve savunma harcamalarındaki esneklik için adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:25
AB, Rusya'ya Yaptırımlarını Sıkı Tutmaya Devam Ediyor

AB, Rusya'ya Yaptırımlarla İlgili Yeni Adımlar Atacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB’nin güvenlik ve yaptırım politikalarında ABD’yi takip etmeyeceğini duyurdu. Dombrovskis, Rusya’ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Brüksel'deki Toplantı Öncesi Açıklamalar

Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel’de düzenleyeceği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ekonomik etkilerinin değerlendirileceğini bildirdi. Toplantıda, AB’nin savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna’ya desteğin sürdürülebilmesi konularının masaya yatırılacağını vurguladı.

Savunma İçin Daha Fazla Esneklik Gündemde

Dombrovskis, AB’nin mali kuralları kapsamında savunma harcamalarına yönelik daha fazla esneklik sağlama yolları üzerinde çalıştıklarını belirtirken, AB düzeyinde savunma için ek finansman sağlama seçeneklerinin de değerlendirildiğini açıkladı.

Yeni Yaptırımlar Yolda

AB’nin güvenlik ve yaptırım politikalarında bağımsız bir yol izlemesi gerektiğinin altını çizen Dombrovskis, Rusya’ya yönelik 16’ncı yaptırım paketinin hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı
2
Fitch: ABD'nin Ticaret Politikası Belirsizliği Artırıyor
3
AB, Rusya'ya Yaptırımlarını Sıkı Tutmaya Devam Ediyor
4
Garanti BBVA Genel Müdürü Akten'den Ekonomi Değerlendirmesi
5
Ticaret Bakanlığı, Uzaktan Eğitimde En Etkin Bakanlık Ödülünü Kazandı
6
Uraloğlu, 4. Küresel Yol Güvenliği Konferansı'nda Protesto Etti
7
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık