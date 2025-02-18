AB, Rusya'ya Yaptırımlarını Sıkı Tutmaya Devam Ediyor

AB, Rusya'ya Yaptırımlarla İlgili Yeni Adımlar Atacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB’nin güvenlik ve yaptırım politikalarında ABD’yi takip etmeyeceğini duyurdu. Dombrovskis, Rusya’ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Brüksel'deki Toplantı Öncesi Açıklamalar

Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel’de düzenleyeceği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ekonomik etkilerinin değerlendirileceğini bildirdi. Toplantıda, AB’nin savunma harcamalarının artırılması ve Ukrayna’ya desteğin sürdürülebilmesi konularının masaya yatırılacağını vurguladı.

Savunma İçin Daha Fazla Esneklik Gündemde

Dombrovskis, AB’nin mali kuralları kapsamında savunma harcamalarına yönelik daha fazla esneklik sağlama yolları üzerinde çalıştıklarını belirtirken, AB düzeyinde savunma için ek finansman sağlama seçeneklerinin de değerlendirildiğini açıkladı.

Yeni Yaptırımlar Yolda

AB’nin güvenlik ve yaptırım politikalarında bağımsız bir yol izlemesi gerektiğinin altını çizen Dombrovskis, Rusya’ya yönelik 16’ncı yaptırım paketinin hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.