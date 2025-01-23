AB Temiz Enerji Dönüşümünü Hızlandırıyor

Avrupa Birliği Temiz Enerjiye Yöneliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel ölçekte temiz enerji dönüşümünü hızlandırma ve bu alana daha fazla yatırım yapma hedefinde olduklarını duyurdu.

Davos'ta Temiz Enerji Paneli

Von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Temiz Enerji Dönümü" konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın, her zamankinden daha hızlı bir temizlik enerjisi geçişi yaşadığını belirten von der Leyen, geçen yıl temiz enerji için yapılan küresel harcamaların 2 trilyon dolara ulaştığını ve bu rakamın rekor kırdığını ifade etti.

Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Artışı

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların, fosil yakıtlara yapılanların iki katından fazla olduğunu belirten von der Leyen, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi üç katına çıkarma taahhüdünün verildiğini hatırlattı.

Afrika Kıtasının Elektrik Erişimi Sorunu

Temiz enerjiye geçişin ekonomik bağımsızlık ve rekabet gücüne katkı sağladığını vurgulayan von der Leyen, mali açıdan da avantajlar sunduğunu dile getirdi. Ancak temiz enerji alanında önemli zorlukların varlığına da dikkat çekti. Von der Leyen, "Dünyanın en iyi güneş kaynaklarının yüzde 60'ına sahip olan Afrika kıtası, küresel temiz enerji yatırımlarının yüzde 2'sinden daha azını alıyor," dedi. Ayrıca, Afrika'da 600 milyon insan'ın hala elektriğe erişemediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Küresel Enerji Geçiş Forumu Başlatılıyor

Yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak amacıyla küresel bir kampanya başlattıklarını vurgulayan von der Leyen, "Bugün Küresel Enerji Geçiş Forumunu başlatıyoruz. Brezilya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Güney Afrika, Kanada ve birçok ülkeyi bir araya getiriyoruz," şeklinde konuştu.

Son olarak, temiz enerji dönüşümündeki ivmeyi sürdürebilmek için öncü projeleri hayata geçirmek ve daha fazla yatırımın önünü açmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.