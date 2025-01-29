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AB, Ürdün'e 3 Milyar Avro Destek Taahhüdünde Bulundu

Avrupa Birliği, Ürdün'e 3 milyar avro yatırım sağlayarak stratejik ortaklığını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:13
AB, Ürdün'e 3 Milyar Avro Destek Taahhüdünde Bulundu

AB'den Ürdün'e 3 Milyar Avro Destek

Avrupa Birliği (AB), Ürdün ile yeni bir stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde 3 milyar avro finansman ve yatırım sağlamaya hazırlanmaktadır. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen "AB-Ürdün Stratejik ve Kapsayıcı Ortaklık Anlaşması" imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Ürdün'ün Rolü ve Cömertliği

Von der Leyen, Ürdün'ün Orta Doğu'da gösterdiği direnç ve istikrar için ülkeleri takdir ettiklerini ifade ederek, "Benzersiz ilişkimizi yeni bir seviyeye taşıyoruz." şeklinde konuştu. Ürdün'ün milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak sunduğu cömertliğe dikkat çeken von der Leyen, bu ülkenin bölgedeki barış ve güvenliğe katkısının altını çizdi.

Ortaya Konulan Mali Paket

Von der Leyen, Ürdün'ün Gazze'deki ateşkes ile Suriye’nin geçiş süreçlerinde üstlendiği rolün önemine değinerek, AB'nin barış, güvenlik, insan hakları ve ekonomik dayanıklılık gibi alanlarda iş birliğini artıracağını vurguladı. Ayrıca, "3 milyar avroluk finansal ve yatırım paketimiz, Ürdün'ün karşılaştığı zorlukların aciliyetini ve boyutunu yansıtıyor." dedi.

Mali Destek Detayları

AB'nin 2025-2027 dönemi için hazırladığı mali paket içerisinde 1,4 milyar avro yatırım, 1 milyar avro makro finansal yardım ve 640 milyon avro hibe bulunmaktadır. Bu destek, Ürdün'ün bölgedeki kritik rolünü pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

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