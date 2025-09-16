AB Uyumlu Yönetmelik: Motorlu Araçlar ve Römork Güvenliği Yenilendi

Motorlu araçlar, römork ve aksamların güvenlik şartları AB uyumuyla güncellendi. Uygulama 7 Temmuz 2026, çekme şartlarına uyum zorunluluğu 7 Temmuz 2027'de başlıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:57
Motorlu araçlar ve römorkları ile bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin genel güvenliği ve yapım özellikleri, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum kapsamında yeniden düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uygulama ve Geçiş Süreci

Yönetmeliğe göre, tip onayı mevcut yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik ünite için uygulama tarihi 7 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Buna ek olarak, 7 Temmuz 2027 tarihinden itibaren belirtilen çekme kabiliyetine ilişkin teknik şartlara uymayan araçların piyasaya arzına, tesciline ve hizmete girmesine izin verilmeyecek.

Teknik Güncellemeler

Yönetmelikte bağlanma sistemleri, çarpışma testi, yakıt sistemi bütünlüğü ve yüksek voltajlı elektrik güvenliği ile ilgili şartlar güncellendi. Bu düzenlemeler, araçların güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

VIN ve İzlenebilirlik

Her araç üzerine bir araç tanıtım numarası (VIN) işaretlenecek. VIN benzersiz olacak ve kesin şekilde belirli bir araca atanacak. İmalatçı, VIN numarası aracılığıyla aracın 30 yıllık bir süre boyunca izlenebilirliğini sağlayacak.

