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AB Yapay Zeka Paktı'na 100'den Fazla Şirket İmza Attı

AB, yapay zeka paktına 100'den fazla şirket imza attı, hedef uyum sağlamak.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:31
AB Yapay Zeka Paktı'na 100'den Fazla Şirket İmza Attı

AB Yapay Zeka Paktı'na Geniş Katılım

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka alanında önemli bir adım atarak 100'den fazla şirketin katıldığı gönüllü taahhütler içeren yapay zeka paktını duyurdu.

Büyük Bir Katılım Var

AB Komisyonu, teknoloji, telekomünikasyon, sağlık, bankacılık, otomotiv ve havacılık gibi çeşitli alanları kapsayan 116 firmanın yapay zeka paktına imza attığını açıkladı.

Gönüllü Taahhütler

Paktın amacı, AB yapay zeka yasasının uygulamaya girmesinden önce, imzacı şirketlerin yönetim stratejileri, yüksek risk sistemlerinin tanımlanması ve farkındalık artırma gibi konularda gönüllü taahhütlerde bulunmalarını sağlamak.

Paktı İmzalayan Önemli İsimler

Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Hewlett Packard, IBM, Lenovo, Samsung, Qualcomm, SAP ve Adobe gibi önde gelen teknoloji şirketleri bu paktın imzacıları arasında yer almakta. Ancak, sosyal medya devi Meta'nın (Facebook ve Instagram'ın sahibi) bu paktın dışında kalması dikkat çekiyor.

Gelecek Hedefleri

AB Yapay Zeka Yasası'nın 2026 yılının Ağustos ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu pakt ile yapay zeka alanında uyum sağlanmasının hedeflendiği belirtiliyor.

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