ABD, Batarya Üretimi İçin 3 Milyar Dolar Destek Ayırdı

ABD'den Batarya Üretimine İlginç Destek

ABD hükümeti, ülke genelinde batarya üretim sektörünü güçlendirmek için 3 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını duyurdu.

Proje Seçimleri ve İstihdam Beklentisi

Enerji Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu bütçe ile 14 eyalette toplam 25 proje seçildi. Bu projelerin, yaklaşık 12 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.

Yeni Tesisler ve Yatırım İmkanları

Ayrıca, açıklamada belirtilene göre bu projelerle birlikte batarya sınıfı işlenmiş kritik minerallerin üretimi, batarya bileşenlerinin imalatı ve geri dönüşümü için yeni yerel tesislerin kurulması hedefleniyor. Destek programı sayesinde, pil üretimi ve geri dönüşümü alanında toplam 16 milyar dolarlık yatırım sağlanması planlanıyor.

Bakan Granholm'un Açıklamaları

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülkenin imalat sektöründe bir canlanma yaşandığını vurguladı. Granholm, şu ifadeleri kullandı: "ABD'yi gelişmiş pil üretiminin ön saflarına taşıyarak yüksek ücretli işler yaratıyoruz, küresel ekonomik liderliğimizi güçlendiriyoruz ve temiz enerji dönüşümünü destekliyoruz."