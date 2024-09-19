ABD Cari Açığı İkinci Çeyrekte Yüzde 10,7 Arttı

ABD'nin Cari Açığı Yükselmeye Devam Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin cari işlemler açığı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde %10,7'lik bir artış göstererek 266,8 milyar dolara ulaştı. Bu, ülkenin cari açığının 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

Ticaret Bakanlığı'nın Verileri

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, cari işlemler açığının bir önceki çeyreğe kıyasla %10,7 arttığını gösterdi.

Piyasa analistleri, bu süreçte cari açığın 259 milyar dolar seviyelerinden yükselebileceğini öngörmüştü. Ancak, sonuçlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Önceki çeyrekte ABD'nin cari açığı 241 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

GSYH'ye Oranı Artış Gösterdi

ABD'nin cari açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki oranı da bu dönemde %3,7 olarak hesaplandı. Bu oran, önceki çeyrekte %3,4 düzeyindeydi.

Artan cari açık, ABD ekonomisinin uluslararası ticaret dengesindeki değişimlerin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.