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ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Aralık 2024'te Azaldı

ABD'nin dayanıklı mal siparişleri, Aralık 2024'te yüzde 2,2 gerileyerek 276,1 milyar dolara düştü.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:03
ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Aralık 2024'te Azaldı

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişlerinde Düşüş

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, geçen yılın Aralık ayında yüzde 2,2 oranında bir azalış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı, bu duruma ilişkin verileri açıkladı.

Açıklanan verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin toplamı, Aralık 2024'te bir önceki ay ile kıyaslandığında 276,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar, bu dönemde dayanıklı mal siparişlerinde yüzde 0,3 oranında bir artış bekliyorlardı.

Öte yandan, Kasım 2024'te dayanıklı mal siparişleri de benzer bir düşüş yaşayarak yüzde 2 azalmıştı. Ulaşım hariç siparişler, bu dönemde yüzde 0,3 artış gösterirken, savunma hariç siparişler yüzde 2,4 azaldı.

Sonuç olarak, kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri kapsayan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimi hakkında önemli veriler sağlamaktadır.

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