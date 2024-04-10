Bist 100
9.814,19 0%

PTT başvuru ekranını az önce açtı! 18-70 yaş arası 6 bin TL yardım yapılacak!

Aile Bakanlığı tarafından PTT aracılığı ile ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına toplamda 6 bin TL tutarında yardım gönderecek. Peki başvuru şartları neler ve bu parayı kim alacak? Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 10.04.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 20:46
PTT başvuru ekranını az önce açtı! 18-70 yaş arası 6 bin TL yardım yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 6 bin liralık mali destek programı, ekonomik sıkıntı yaşayan hanelere hayati önem taşıyan destek sağlamaktadır. Bu önemli destekten yararlanmak için düşük gelirli vatandaşların karşılaması gereken bazı kriterler var.

BAŞVURU KOŞULLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yukarıda belirtilen destek programından faydalanmak isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti e-devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri kimlik numarası ve şifresi ile kayıt olabilecektir.

PTT başvuru ekranını az önce açtı

Ancak bu emekli maaşından yararlanabilmek için hanenin kişi başına gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekiyor. Başvurunun onaylanmasının ardından ödemeler daha önce duyurulan tarihlerde yapılacaktır. Onay alan vatandaşlar, kimlik belgelerini PTT acentelerine ibraz ederek emekli maaşını alabilecekler.

Bu yardım programının amacı ekonomik sıkıntı yaşayan düşük gelirli ailelere yöneliktir. İhtiyaçları yukarıdaki koşulları karşılayanlar, e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemesinden yararlanabilecektir.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek

ŞOK'ta çok satan ürün 59 TL'ye indi! Yetişen hem kendisine hem komşusuna alacak

Samsung'un bu modelini kullananlar eyvah! Artık çekmeceye kaldırabilirsiniz!

Uyumadan önce yüze sürünce lekeden eser bırakmıyor! Lekesiz cildin sırrı onda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
Hiç evi olmayana 0.69 faizli konut kredisi! Ayda 3.887 TL ödeyen ev sahibi olacak
7
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

PTT başvuru ekranını az önce açtı! 18-70 yaş arası 6 bin TL yardım yapılacak!

Küf lekelerini deterjansız yok ediyor! Banyoların kabusu kimyasalsız çözülecek

Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor

ŞOK'ta çok satan ürün 59 TL'ye indi! Yetişen hem kendisine hem komşusuna alacak

Peugeot Nisan ayına bomba gibi kampanyayla girdi! Bu fiyatlar bayilere koşturur

İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek

3 bankadan gece yarısı flaş karar! Hesabı olana tek seferlik 17 bin TL sözü çıktı!

İster bayrama ister çayın yanına! Yapımı pratik revani tarifi

Uyumadan önce yüze sürünce lekeden eser bırakmıyor! Lekesiz cildin sırrı onda

A101 o ürüne 30 TL birden indirim yaptı! 12 Nisan'a kadar geçerli olacak

Tıkalı damarları şelaleye çeviriyor! Her gün iki kaşığında şifa yüklü

Samsung'un bu modelini kullananlar eyvah! Artık çekmeceye kaldırabilirsiniz!