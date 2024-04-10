PTT başvuru ekranını az önce açtı! 18-70 yaş arası 6 bin TL yardım yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 6 bin liralık mali destek programı, ekonomik sıkıntı yaşayan hanelere hayati önem taşıyan destek sağlamaktadır. Bu önemli destekten yararlanmak için düşük gelirli vatandaşların karşılaması gereken bazı kriterler var.

BAŞVURU KOŞULLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yukarıda belirtilen destek programından faydalanmak isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti e-devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahipleri kimlik numarası ve şifresi ile kayıt olabilecektir.





Ancak bu emekli maaşından yararlanabilmek için hanenin kişi başına gelirinin asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekiyor. Başvurunun onaylanmasının ardından ödemeler daha önce duyurulan tarihlerde yapılacaktır. Onay alan vatandaşlar, kimlik belgelerini PTT acentelerine ibraz ederek emekli maaşını alabilecekler.

Bu yardım programının amacı ekonomik sıkıntı yaşayan düşük gelirli ailelere yöneliktir. İhtiyaçları yukarıdaki koşulları karşılayanlar, e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemesinden yararlanabilecektir.