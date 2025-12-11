Yenişehir Ürünleri 2026'da Libya Pazarında

Libya ile ihracat sürecinde son aşama

Bursa'nın tarım merkezi Yenişehirde yetişen ürünlerin Libyaya ihracatına yönelik aylardır süren çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. İlçede üretilen numuneler kalite ve lezzet açısından onaylandıktan sonra ihracat için son adımlar atılıyor.

Libya Tarım Bakanlığı Müsteşarı ve Satın Alma Heyeti Başkanı HashimSalemGhabbar ve beraberindeki heyet, Yenişehir'e gelerek Belediye Başkanı Ercan Özel, ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri ile görüştü ve ilçede çeşitli temaslarda bulundu.

Heyet yetkilisinin değerlendirmesi

HashimSalemGhabbar görüşmelerle ilgili olarak şunları söyledi: "Ülkeler arasında ihracat işlemleri alışveriş aşamasına kadar zaman gerektiriyor. Sonrasında ülkeler arasında anlaşmaya varıldığında ticaretler uzun yıllar başarıyla devam ediyor. Libya ve Yenişehir arasında yapılması planlanan ticaret için daha önce ülkemizden gelen heyetler yaptığı inceleme ve görüşmelerde ilçede yetişen ürünlerin kalitesi ve lezzetini beğendiler. Sonrasında ürünlerin ülkemize ulaştırılması yönünde nasıl bir yol izleneceği görüşüldü. İlçede havaalanı olması iki taraf içinde büyük bir kolaylık oldu. Son olarak Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından havayolu kargo taşımacılığı sayesinde numune ürünler bizlere ulaştı. Ümit ediyoruz ki 2026 yılında Yenişehir’de yetişen ürünler artık Libya pazarında yer alacaktır. Ben emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ediyorum."

Yerel yetkililerden açıklamalar

Belediye Başkanı Ercan Özel konuya ilişkin, "Libya ile başlatılan görüşmeler yaklaşık bir yıldır sürüyor; önemli bir aşamaya gelindi. Yenişehir’imizin tarım potansiyelini üreticilerimizle birlikte yurt dışına pazarlayabilmek adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. Oldukça verimli bir toplantı oldu ve artık yavaş yavaş son aşamaya geliyoruz. Tek hedefimiz Yenişehirli üreticilerimizin yetiştirdiği kaliteli ürünleri ihracat pazarına göndererek çiftçimize katkı sağlamaktır. Önümüzdeki süreçte ilçemizden iş insanlarımızdan oluşan bir heyet Libya’ya giderek ikili iş görüşmelerinde bulunacak," dedi.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ise, "Bu konuyla ilgili uzun süredir devam eden görüşmelerimiz var. Belediye Başkanımızın öncülüğünde daha önce Libya’ya ziyaret gerçekleştirdik ve ilçemizin ürünlerinden numuneler gönderdik. Yenişehir bir tarım memleketi. Hem tarım ürünlerimizi hem de teknolojilerimizi tanıtmak, ticaret hacmimizi artırmak adına önümüzdeki süreçte yeni ziyaretler gerçekleştireceğiz. İlçemiz adına Başkanımızla birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, havaalanı ve havayolu kargo imkânlarının sağladığı kolaylıkla birlikte 2026 yılı hedef gösteriliyor; Yenişehir üreticileri için Libya pazarı, önümüzdeki dönemde gerçek bir ihracat fırsatı sunmaya hazırlanıyor.

