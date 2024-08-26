ABD'de Dayanıklı Mal Siparişlerinde Beklenmedik Artış

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Temmuz'da Yükseldi

ABD'de yapılan dayanıklı mal siparişlerinde, temmuz ayında önemli bir artış gözlemlendi. ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin verileri açıkladığında, dayanıklı mal siparişlerinin 289,6 milyar dolar seviyesine ulaşarak %9,9 oranında bir artış gösterdiğini duyurdu.

Piyasa Beklentilerini Aştı

Bu artış, piyasalardaki tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu dönemde %4'lük bir artış beklerken, çıkan sonuç, dört yılın en yüksek aylık artışı olarak kaydedildi.

Önceki Ayda Düşüş Görülmüştü

Önceki ay olan haziranda, dayanıklı mal siparişleri %6,9 oranında bir düşüşle 263,6 milyar dolara inmişti. Ancak temmuzda, ulaşım hariç siparişler %0,2 oranında azalış kaydetmesine rağmen, savunma işleri hariç siparişlerde %10,4'lük bir artış oldu.

Dayanıklı Tüketim Mallarının Önemi

Dayanıklı tüketim malları, kullanım ömrü en az üç yıl olan ürünleri kapsamaktadır. Bu siparişler, sanayi üretimi konusunda önemli veriler sunması bakımından dikkat çekmektedir.