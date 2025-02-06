ABD'de DOGE'nin Hazine Bakanlığı'nın Ödeme Sistemlerine Erişimi Sınırlı

Elon Musk'ın DOGE'sine Kısıtlama!

ABD'de federal yargıç, Elon Musk'ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), Hazine Bakanlığı'nın ödeme sistemine erişiminde geçici kısıtlamalar getirdi.

Mahkeme Kararı Detayları

Washington DC Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, bir grup işçi sendikasının Hazine Bakanlığı ve Bakan Scott Bessent'e karşı açtığı davada önemli bir karar aldı. Bu karar, Hazine Bakanlığı'nın Mali Hizmetler Bürosu tarafından tutulan ödeme kayıtlarının çoğuna DOGE'nin erişimini engellemektedir.

Buna göre, Hazine Bakanlığı’nda DOGE ile bağlantılı olan ve "özel devlet çalışanı" olarak görev yapan Tom Krause ve Marko Elez, Mali Hizmetler Bürosu'nun sistemlerine "yalnızca okuma" izni ile sınırlı bir erişime sahip olabilecekler.

Sendikalar Dava Açtı

ABD'de Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE), DOGE'nin Hazine Bakanlığı'nın ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi verdiği gerekçesiyle Bakanlığa karşı dava açmıştı.