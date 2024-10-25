ABD'de Eylülde Dayanıklı Mal Siparişlerinde Düşüş

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişlerinde Eylül Ayında Düşüş Yaşandı

ABD'nin >Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait dayanıklı mal siparişleri verilerini duyurdu. Bu verilere göre, dayanıklı mal siparişlerinin toplamı eylülde bir önceki aya göre %0,8 azalarak 284,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

Piyasa Beklentisinin Altında Kaldı

Analistlerin eylül dönemi için yaptığı tahminler, dayanıklı mal siparişlerinde %1,1'lik bir düşüş olacağı yönündeydi. Ancak gerçekleşen %0,8'lik azalış, beklentilerin altında kalmış oldu.

Önceki Dönemle Karşılaştırma

Son dört ayın üçünde görülen düşüşle birlikte, dayanıklı mal siparişlerinde ağustos ayında da %0,8’lik bir azalma kaydedilmişti. Ulaşım hariç dayanıklı mallar için yapılan siparişlerde %0,4'lük bir artış gözlemlenirken, savunma hariç siparişlerde ise %1,1'lik bir düşüş kaydedildi.

Dayanıklı Tüketim Mallarının Önemi

Kullanım ömrü üç yıldan fazla olan ürünleri kapsayan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimi hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.