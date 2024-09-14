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Yatırımcı Rehberi: Altın Yükselirken Borsa ve Dolar Düşüşte

Son hafta yatırım araçları arasında altın kazandırdı, borsa ve dolar kaybettirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:59
Yatırımcı Rehberi: Altın Yükselirken Borsa ve Dolar Düşüşte

Son Haftada Yatırımların Durumu

Geçtiğimiz hafta yatırım araçları arasında altın dikkat çekerken, borsa ve dolar kayıplar yaşadı. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, haftayı ortalama %0,88 düşüşle 9.685,49 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da Gelişmeler

Endeks, hafta içerisinde en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü. Borsa İstanbul Mali Endeksi, %2,57 değer kaybederek 10.813,17 puana, Hizmetler Endeksi ise %0,07 düşüşle 9.601,34 puana geriledi. Sanayi Endeksi %0,46 azalışla 13.122,02 puan, Teknoloji Endeksi ise %0,23 değer kaybıyla 12.927,46 puana düştü.

Haftanın Kazanan ve Kaybeden Hisse Senetleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasında en çok değer kazanan %26,51 ile Borusan Boru Sanayi olurken, onu %8,79 ile Şekerbank ve %7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi. En fazla kaybeden hisseler ise %12,18 ile Şok Marketler, %10,45 ile CW Enerji ve %9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.

Altın Fiyatları Artış Gösterdi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta %2,29 artışla 2.812 TL'ye yükseldi. Cumhuriyet altını ise %0,89 değer kazanarak 18.507 TL oldu. Doların satış fiyatı %0,16 azalışla 33,9250 TL, avronun satış fiyatı ise %0,19 düşüşle 37,6260 TL'ye geriledi. İngiliz sterlini %0,41 azalarak 44,5930 TL oldu. İsviçre frangı ise önceki haftaya göre %0,35 azalarak 40,1150 TL'den işlem gördü.

(Sürecek)

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