ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 235 Bine Yükseldi

Haftalık Veriler

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık verilere göre, 16 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 235 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 226 bin olması yönündeydi; gerçekleşen sayı beklentilerin üzerinde kaldı.

Önceki haftanın verisi ise 224 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 500 artışla 226 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise, 9 Ağustos ile biten haftada 30 bin kişi yükselişle 1 milyon 972 bin oldu ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.