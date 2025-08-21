DOLAR
40,94 0%
EURO
47,71 0,1%
ALTIN
4.395,56 0,22%
BITCOIN
4.657.779,99 0,52%

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 235 Bine Yükseldi

16 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 235 bine çıktı; 4 haftalık ortalama 226 bin 250, devam eden başvurular 1 milyon 972 bin ile Kasım 2021'den beri en yüksek.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:05
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 235 Bine Yükseldi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 235 Bine Yükseldi

Haftalık Veriler

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık verilere göre, 16 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 235 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 226 bin olması yönündeydi; gerçekleşen sayı beklentilerin üzerinde kaldı.

Önceki haftanın verisi ise 224 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 500 artışla 226 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise, 9 Ağustos ile biten haftada 30 bin kişi yükselişle 1 milyon 972 bin oldu ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara (Çarşamba — Perşembe)
2
MÜSİAD Başkanı Özdemir: Türkiye 1,3 Trilyon Dolar Ticaret Hacmine Ulaştı
3
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liraya yükseldi
4
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 235 Bine Yükseldi
5
New York Borsası Düşüşle Kapandı: S&P 500 ve Nasdaq Geriledi
6
TCMB Saat 15.30 Döviz Kurları: Güncel Alış, Satış ve Çapraz Kurlar
7
ABD ÜFE Temmuzda Beklentileri Aştı: Aylık %0,9, Yıllık %3,3

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım