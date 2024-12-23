DOLAR
35,2 -0,01%
EURO
36,69 -0,09%
ALTIN
2.956,6 0,39%
BITCOIN
3.275.323,07 2,59%

ABD'de Kasım Ayında Yeni Konut Satışları Yüzde 5,9 Arttı

ABD'de yeni konut satışları, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,9 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:33
ABD'de Kasım Ayında Yeni Konut Satışları Yüzde 5,9 Arttı

Kasım Ayında Yeni Konut Satışları Artış Gösterdi

ABD'de yeni konut satışları, kasım ayında yüzde 5,9'luk bir artışla 664 bin seviyesine ulaştı. ABD Ticaret Bakanlığı, bu döneme ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Piyasa Beklentileri ve Önceki Veriler

Aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak kaydedilen bu artış, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, yeni konut satışlarının 666 bin olmasını bekliyordu. Ekim ayında ise yeni konut satışları 627 bin olarak belirlenmiş ve bu dönemde yüzde 14,8 oranında bir azalma yaşanmıştı.

Yıllık Artış ve Medyan Satış Fiyatları

Kasım ayında yeni konut satışları, yıllık bazda da yüzde 8,7 artış gösterdi. Ancak, geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı, yıllık %6,3'lük bir düşüşle 402 bin 600 dolar seviyesine geriledi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,88 Dolar: Piyasa Trendleri ve Etkileyen Faktörler
2
Gıda Güvenliği Uyarısı: Taklit ve Tağşişte Son Durum
3
ABD'de Kasım Ayında Dayanıklı Mal Siparişleri Yüzde 1,1 Düştü
4
ABD'de Kasım Ayında Yeni Konut Satışları Yüzde 5,9 Arttı
5
Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 Endeksi 9.626,56 Puanla Kapatıldı
6
Audi Brüksel Fabrikası Çalışanlarından Protesto Gösterisi
7
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksi

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!