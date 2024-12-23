ABD'de Kasım Ayında Yeni Konut Satışları Yüzde 5,9 Arttı

Kasım Ayında Yeni Konut Satışları Artış Gösterdi

ABD'de yeni konut satışları, kasım ayında yüzde 5,9'luk bir artışla 664 bin seviyesine ulaştı. ABD Ticaret Bakanlığı, bu döneme ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Piyasa Beklentileri ve Önceki Veriler

Aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak kaydedilen bu artış, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, yeni konut satışlarının 666 bin olmasını bekliyordu. Ekim ayında ise yeni konut satışları 627 bin olarak belirlenmiş ve bu dönemde yüzde 14,8 oranında bir azalma yaşanmıştı.

Yıllık Artış ve Medyan Satış Fiyatları

Kasım ayında yeni konut satışları, yıllık bazda da yüzde 8,7 artış gösterdi. Ancak, geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı, yıllık %6,3'lük bir düşüşle 402 bin 600 dolar seviyesine geriledi.