ABD'de Konut Başlangıçları Ocakta Yüzde 9,8 Düştü

ABD'de konut başlangıçları, ocakta beklenenin altında kalarak yüzde 9,8 azaldı. İnşaat izinleri ise hafif bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:56
ABD'de Konut Başlangıçları Ocakta Yüzde 9,8 Düştü

ABD'de Konut Başlangıçları Ocakta Düşüş Göstermiştir

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,8 azalarak 1 milyon 366 bin seviyesine geriledi. Bu rakam, piyasa beklentisinin altında kalmışken, beklenti 1 milyon 390 bin konut başlaması yönündeydi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait konut başlangıç ve inşaat izni verilerini kamuoyuna açıkladı. Aralık 2023’te 1 milyon 515 bin konut başlangıcı kaydedilmişti ve bu, aylık bazda yüzde 16,1’lik bir artışı işaret ediyordu.

İnşaat İzinlerinde Artış Gözlemlendi

Diğer yandan, yapılan açıklamada inşaat izinleri sayısının ocakta aylık bazda yüzde 0,1 artışla 1 milyon 483 bine ulaştığı bildirildi. Bu dönemde inşaat izinleri ile ilgili beklenti, 1 milyon 460 bin seviyesindeydi. Aralık 2023’te ise inşaat izni sayısı aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 482 bine gerilemişti.

Ayrıca, inşaat izni sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,7’lik bir azalma meydana geldiği belirtildi.

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