ABD'de Mal Ticareti Açığı Ekim'de %8,8 Azaldı

ABD'de mal ticareti açığı, ekim ayında aylık %8,8 azalış göstererek 99,1 milyar dolara geriledi. Bu önemli veriler, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ekim ayındaki "öncü dış ticaret açığı" rakamları, bir önceki aya göre %8,8’lik bir düşüş sergileyerek 99,1 milyar dolara indi. Piyasa beklentisi ise mal ticareti açığının 102,2 milyar dolar olması yönündeydi, oysa eylülde bu rakam 108,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Mal ticaretinde önemli değişimler yaşandı. Ekim ayında mal ihracatı, önceki aya göre 5,6 milyar dolar azalışla 168,7 milyar dolara düşerken, mal ithalatı da 15,2 milyar dolar gerileyerek 267,8 milyar dolara indi.

Bununla birlikte, toptan eşya stokları ekimde %0,2 artış göstererek 905,1 milyar dolar, perakende stokları ise %0,1 artışla 824,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.