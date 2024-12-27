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ABD'de Mal Ticareti Açığı Kasımda Yükseldi

Kasım ayında ABD'de mal ticareti açığı, bir önceki aya göre yüzde 4,7 artışla 102,9 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:08
ABD'de Mal Ticareti Açığı Kasımda Yükseldi

ABD'de Mal Ticareti Açığı Yüzde 4,7 Artış Gösterdi

ABD'de mal ticareti açığı, kasım ayında aylık yüzde 4,7 artışla 102,9 milyar dolara ulaştı. ABD Ticaret Bakanlığı, bu döneme ilişkin mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına dair verileri açıkladı.

Açık Beklentileri Aştı

Bakanlığın verilerine göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak tanımlanan bu rakam, önceki ay olan 98,3 milyar dolar ile karşılaştırıldığında bariz bir artış gösterdi. Piyasalarda açığın 101,3 milyar dolar düzeyinde olacağı yönünde beklentiler bulunuyordu.

İhracat ve İthalat Verileri

Kasım ayında mal ihracatı, 7,4 milyar dolarlık bir artışla 176,4 milyar dolara yükselirken, mal ithalatı 279,2 milyar dolara çıkarak 12 milyar dolarlık bir artış yaşadı.

Toptan ve Perakende Stoklarındaki Değişim

Toptan eşya stokları ise, kasımda aylık yüzde 0,2 azalarak 901,6 milyar dolara geriledi. Öte yandan, perakende stokları yüzde 0,3 artışla 827,5 milyar dolara yükseldi.

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