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ABD'de Mortgage Başvurularında Beklenmedik Artış

Mortgage faiz oranlarının düşmesi, ABD'deki başvurularda önemli bir artışa neden oldu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:06
ABD'de Mortgage Başvurularında Beklenmedik Artış

Mortgage Faizleri Düşerken Başvurular Yükseliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı %6,54 seviyesine gerilemesiyle birlikte, mortgage başvurularında yüzde 16,8 oranında bir artış yaşandı.

Veriler Ne Anlatıyor?

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, 9 Ağustos'ta sona eren haftada mortgage başvurularında gözle görülür bir artış kaydedildi.

Bu süreçte, konut edinimi amacıyla yapılan başvurular %3 oranında artarken, yeniden finansman başvuruları %35'lik bir sıçrama gösterdi. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise, geçtiğimiz hafta %6,55'ten %6,54'e inerek Mayıs 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü.

15 Yıl Vadeli Mortgage Faizi

Bunun yanı sıra, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da %6,03'ten %5,96'ya düştü. MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomist Joel Kan, iki haftadır devam eden faiz oranı düşüşlerinin, yüksek faiz oranlarına sahip olan borçluların mevcut fırsatları değerlendirerek finansman başvurularını artırdığına dikkat çekti.

Kan, konut edinme amacıyla gerçekleşen mortgage başvurularındaki artışın ise potansiyel alıcıların konut pazarına yeniden katıldığını gösterdiğini belirtti.

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