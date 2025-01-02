ABD'de Mortgage Faizleri Yükseliyor, Başvurular Düşüyor

Mortgage Faizleri Yükseliyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarak önemli bir artış gösterdi. Bu artış, mortgage başvurularında yüzde 21,9 oranında bir düşüşe yol açtı.

MBA'den Açıklama

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), Noel tatili nedeniyle daha önce açıklanmayan, 27 Aralık 2024 ile sona eren iki haftalık döneme dair verileri yayınladı. Verilere göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki iki haftaya göre yüzde 21,9 oranında düştü.

Konut Satın Almada Düşüş

Söz konusu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 13 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 36 gerileme gösterdi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,89'dan yüzde 6,97'ye yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,37'den yüzde 6,43'e çıktı.

Ekonomist Mike Fratantoni'nin Değerlendirmesi

MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere dair yaptığı değerlendirmede, mortgage faiz oranlarının 2024 yılının son haftasında sürekleğe arttığını ifade etti. Fratantoni, konut faaliyetlerinin genellikle durma noktasına geldiği bir süreçte faiz oranlarındaki artışın, hem yeniden finansman hem de satın alma başvurularında düşüşe neden olmasının beklenmedik olmadığını belirtti.