ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2 artışla 414'e yükseldi
Baker Hughes verileri: Haftalık artış ve yıllık düşüş
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ağustos-5 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 2 artarak 414'e yükseldi.
Öte yandan, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 69 azaldı.
Fiyat cephesinde ise Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 66,99 dolardan kapatırken, cuma gününü 65,50 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 61,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 63,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.