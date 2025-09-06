DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.560.947,47 0,71%

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2 artışla 414'e yükseldi

Baker Hughes verilerine göre 29 Ağustos-5 Eylül döneminde ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2 artarak 414'e çıktı; yıllık bazda 69 azalma görüldü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:04
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2 artışla 414'e yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2 artışla 414'e yükseldi

Baker Hughes verileri: Haftalık artış ve yıllık düşüş

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ağustos-5 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 2 artarak 414'e yükseldi.

Öte yandan, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 69 azaldı.

Fiyat cephesinde ise Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 66,99 dolardan kapatırken, cuma gününü 65,50 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 61,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 63,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SPK 7 Şirketin Sermaye Artırımlarını Onayladı, 11 Borçlanma Başvurusu Kabul Edildi
2
Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak
3
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2 artışla 414'e yükseldi
4
Yatlar ve Gezinti Gemilerinde ÖTV Oranı Yüzde 8'e Çıkarıldı
5
New York Borsası Düşüşle Kapandı: Zayıf İstihdam ve Fed Beklentileri Öne Çıktı
6
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatan' Teması İçin Tekin'e Teşekkür
7
Gaziantep'te Hijyen Kurallarına Aykırı Salça Üretimi: İşletmenin Faaliyeti Durduruldu

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire