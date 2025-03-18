ABD'de Sanayi Üretimi Şubatta Beklentilerin Üzerinde %0,7 Arttı

ABD'de sanayi üretimi, şubat ayında %0,7 oranında bir artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı. ABD Merkez Bankası (Fed), bu döneme ait sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini duyurdu.

Buna göre, sanayi üretimi, bir önceki aya kıyasla %0,7 arttı. Piyasa analistleri ise bu artışın %0,2 seviyesinde olacağını öngörmüştü. Ülkede sanayi üretimi, art arda üç ay süresince artış kaydederek ocak ayında %0,3'lük bir yükseliş yaşamıştı.

Şubat ayı itibarıyla sanayi üretimi yıllık bazda %1,4 oranında bir artış sergiledi. İmalat sanayi üretimi ise bu dönemde %0,9 oranında bir artış kaydetti. Burada da piyasa beklentileri %0,3 seviyesindeydi; imalat sanayi üretimi ocak ayında ise %0,1 artış göstermişti.

Ülkedeki kapasite kullanım oranı da aynı dönemde %0,5 puanlık bir artışla %78,2'ye ulaştı. Piyasa beklentileri kapasite kullanım oranının %77,8 olacağını tahmin ediyordu. Kapasite kullanım oranı ocak ayında %77,7 olarak kaydedilmişti.