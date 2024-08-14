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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi Beklentilere Paralel Arttı

TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,9 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:34
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi Beklentilere Paralel Arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz Raporu

2023 temmuz ayında, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda %0,2 artış gösterdi. Bu oran, ekonomik beklentilerle uyumlu bir gelişim sergileyerek piyasaların dikkatini çekti.

Yıllık Artışta Düşüş

Yıllık bazda ise endeks %2,9 oranında bir artış göstererek, uzmanların tahminlerinin altında kaldı. Bu durum, enflasyon konusunda daha tedbirli bir yaklaşım izlenebileceğini düşündürmekte.

Bu verilerin, ekonomik büyüme ve tüketici harcamaları üzerinde etkili olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, ilerleyen aylarla birlikte enflasyon dinamiklerinin nasıl şekilleneceğini yakından takip edecek.

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