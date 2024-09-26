ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte %3 Büyüdü

ABD Ekonomisi İkinci Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik durumu, 2023 yılının ikinci çeyreğinde %3 büyüme göstererek beklenen tahminleri karşıladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemi için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinin nihai tahminlerini yayımladı. Bu verilere göre, ülkenin GSYH'si yıllıklandırılmış olarak %3 oranında büyüme kaydetti.

Önceki Verilerle Karşılaştırma

Temmuz ayında yayımlanan öncü verilere göre, 2023 yılının birinci çeyreğinde ekonominin büyüme oranı %2,8, ağustos ayında ise güncellenen ikinci tahminlerde tekrar %3 olarak belirlenmişti. Ayrıca, ABD ekonomisi 2024’ün ilk çeyreğinde %1,6 büyüme göstermişti.

Büyümedeki Başlıca Etkenler

Bu dönemdeki büyüme, tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artış sayesinde gerçekleşti. GSYH verileri ışığında, özel envanter yatırımı ve federal hükümet harcamalarında yukarı yönlü revizyon yapılırken, konut dışı sabit yatırım ve ihracat rakamları aşağı yönlü revize edildi.

Kişisel Tüketim Harcamaları

İkinci çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise %2,5 olarak gerçekleşti. 2023 yılının birinci çeyreğinde bu rakam %3,4 olarak belirlenmişti. Gıda ve enerji harcamaları hariç tutularak hesaplanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise %2,8 seviyesinde korundu, bir önceki çeyrekte ise %3,7 artmıştı.