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ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 3 Büyüme Gösterdi

ABD ekonomisi, 2023'ün ikinci çeyreğinde %3'lük bir büyüme kaydetti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:31
ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 3 Büyüme Gösterdi

ABD Ekonomi Raporu: İkinci Çeyrek Büyüme Oranı

2023 yılı ikinci çeyreğinde, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi %3 oranında büyüyerek dikkat çekti. Bu rakam, piyasa beklentilerini aşan bir performansı işaret ediyor.

Büyüme Nedenleri

Analistler, büyümenin güçlü tüketici harcamalarına ve yükselen yatırımlara bağlı olduğunu belirtiyor. Tüketici güveninin artması, ekonomik aktivitelerin canlanmasına katkıda bulundu.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Uzmanlar, bu büyüme oranının sürdürülebilir olduğunu ve önümüzdeki çeyreklerde de benzer bir trendin devam edebileceğini öngörüyor. Ancak, enflasyon ve işsizlik oranları gibi faktörlerin izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

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