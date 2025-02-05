ABD Hazine Bakanlığı, DOGE Çalışanına Yalnızca Okuma Erişimi Verdi

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

ABD Hazine Bakanlığı, iş insanı Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanı Tom Krause'nin ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişimi olacağını bildirdi. Bu bilgi, bakanlığın bir Hazine yetkilisi aracılığıyla Kongre üyelerine gönderdiği mektupta yer aldı.

Ödeme Sistemleri Üzerindeki Denetim

Mektupta, Hazine Bakanlığı'nın Mali Hizmetler Bürosu'nun federal hükümet için kritik önemdeki ödeme sistemlerini işlettiği ve bu sistemlerin finansal bütünlük ile operasyonel verimliliği desteklemesi gerektiği vurgulandı. Özellikle, Mali Hizmetler Bürosu'nun her yıl 1,2 milyardan fazla işlemle tüm federal ödemelerin yaklaşık %90'ını gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakanlık, israf, dolandırıcılık ve suistimali önlemek adına, Mali Hizmetler Bürosu'nun en yüksek düzeyde verimlilikle ve vergi mükelleflerinin beklentilerine uygun bir şekilde çalışmasını sağlamakta kararlı olduğunu ifade etti.

Sosyal Güvenlik ve Medicare Ödemeleri

Mektupta, Hazine Bakanlığı'nın ödeme sistemleri üzerinde yürüttüğü incelemenin, Sosyal Güvenlik ve Medicare ödemelerinin gecikmesine veya yan yönlendirilmesine neden olmadığı da aktarıldı. Tom Krause'nin, Hazine Bankanlığı çalışanlarıyla birlikte operasyonel verimlilik değerlendirmesi için Mali Hizmetler Bürosu’nun kodlanmış verilerine yalnızca okuma erişimine sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada, bu erişimin Hazine Bakanlığı'nın sistemlerini denetleyen kişilere sağladığı bir erişim türüne benzediği ve sistemlerin bütünlüğünü koruma uygulamalarına uyumlu olduğu kaydedildi. Krause'nin bu süreci, kıdemli Hazine yetkilileriyle koordinasyon içinde yürütüleceği ifade edildi.

Dava Süreci

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'ye ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi verdiği gerekçesiyle, Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmiştir.