ABD Hükümeti Intel'in %10 Hissesini Aldı: Lutnick'ten 'Tarihi' Açıklama

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını açıkladı. Lutnick, duyuruyu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Lutnick'in değerlendirmesi

Lutnick paylaşımında, 'ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel'in yüzde 10'una sahip.' ifadelerini kullandı. Anlaşmayı 'tarihi' olarak niteleyen Bakan, bunun yarı iletkenler alanında ABD'nin liderliğini güçlendireceğini, ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika'nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını belirtti.

Başkan Trump'ın açıklaması ve şirketin durumu

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte, yarı iletken üreticisi Intel'in hükümete yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini kaydetti. Trump, Intel'in rakiplerine kıyasla geride kaldığına işaret ederek, konuyu geçen hafta Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini aktardı.

Gelişme, küresel yarı iletken ekosisteminde ABD'nin konumunu güçlendirme hedefleriyle örtüşürken, sektör ve ekonomi üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.