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ABD İkinci El Konut Pazarında Düşüş ve Rekor Fiyatlar

Haziranda ABD'de ikinci el konut satışları azaldı, fakat fiyatlar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:01
ABD İkinci El Konut Pazarında Düşüş ve Rekor Fiyatlar

ABD İkinci El Konut Pazarı Haziranda Düşüş Yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci el konut satışları, Haziran ayında bir önceki aya göre %5,4 oranında azalarak düşüş trendini sürdürdü. Medyan konut fiyatları ise tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Ulusal Emlakçılar Birliği'nin Raporu

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), Haziran ayındaki ikinci el konut satış verilerini yaygın olarak paylaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ikinci el konut satışları 3,89 milyon adede gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Beklentiler 3,99 milyon olarak belirlenmişti.

Satışlardaki Düşüş ve Fiyatlardaki Artış

Söz konusu satış rakamları, Mayıs ayındaki 4,11 milyon seviyesinin %0,7 altında gerçekleşti. Haziran ayı itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre verilerde de %5,4 oranında bir düşüş gözlemlendi.

Öte yandan, ikinci el konut piyasasında medyan konut fiyatları, geçen yıla oranla %4,1 artarak 426 bin 900 dolara çıktı. Bu, art arda ikinci ayda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığı anlamına geliyor.

NAR Başekonomisti'nin Değerlendirmesi

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, "Satıcıların pazarından alıcı pazarına geçişte yavaş bir hareket görüyoruz." yorumunu yaptı. Yun, evlerin piyasa süresinin uzadığını ve satıcıların daha az teklif aldığını da belirtti. Ayrıca, giderek daha fazla alıcının konut incelemeleri ve değerlendirmeleri konusunda talepkar olduğunu ifade etti.

Yun, medyan konut fiyatlarının yeni bir rekora ulaşmasına rağmen, fiyatlarda daha belirgin artışların beklenmediğini vurguladı. Arz ve talep dinamiklerinin dengeye doğru ilerlediğini belirtti.

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