ABD İnşaat Harcamaları Kasım 2024'te Değişmedi

ABD İnşaat Harcamalarındaki Stagnasyon

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, ABD inşaat harcamaları, piyasa beklentilerine karşın değişim göstermedi. ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2024'e ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Bu verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, geçen yıl Kasım'da bir önceki aya göre 2 trilyon 152,6 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Artış Beklentisi Gerçekleşmedi

İlgili dönemde, piyasalardaki beklentiler %0,3 oranında bir artış yaşanacağı yönündeydi. Ancak, inşaat harcamalarında bu beklenti gerçekleşmedi. Önceki ay, yani geçen yılın Ekim ayında inşaat harcamaları %0,5 oranında artış göstermişti.

Kamuda Düşüş, Özel Sektörde Artış

Kamu inşaat harcamaları, Kasım 2024'te %0,1 oranında bir azalma gösterirken, özel sektör inşaat harcamaları aynı oranla %0,1 artış kaydetti. Yıllık bazda ise, inşaat harcamalarının geçen yıl kasımda %3 oranında bir artış yaşadığı belirtildi.