ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Şubatta Yükseldi

ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endekslerinde Artış

ABD'de ithalat fiyat endeksi, Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydetti. Özellikle bu dönemde piyasa beklentileri, ithalat fiyat endeksinin yüzde 0,1 azalacağı yönündeydi. Geçtiğimiz Ocak ayında da aynı oranda bir artış gözlemlenmişti.

İthalat fiyat endeksi, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 yükselmiş bulunuyor. Bunun yanı sıra, ihracat fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Piyasalarda, ihracat fiyat endeksinin bu süreçte yüzde 0,2 düşmesi bekleniyordu. Ocak ayında ise ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 artış göstermişti.

Endeksin yıllık bazda durumu da dikkat çekici; Şubat ayında geçen seneye göre yüzde 2,1 oranında bir artış kaydedildi.