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ABD'li Büyük Bankalardan Fed'e Yıllık Stres Testi Davası

ABD bankacılık sektörü, yıllık stres testleri nedeniyle Fed'e dava açtı. Davanın gerekçesi, sürecin şeffaflıktan yoksun olması.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:00
ABD'li Büyük Bankalardan Fed'e Yıllık Stres Testi Davası

ABD Bankaları Yıllık Stres Testlerini Mahkemeye Taşıdı

ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcileri, yıllık stres testleri ile ilgili ABD Merkez Bankasına (Fed) dava açtı. Davacı kuruluşlar arasında Banka Politika Enstitüsü, Ohio Ticaret Odası, Ohio Bankacılar Birliği, Amerikan Bankacılar Birliği ve ABD Ticaret Odası yer alıyor.

Dava Dilekçesinde Öne Çıkan Noktalar

Ohio Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, davacıların stres testlerine veya sermaye gerekliliklerine karşı olmadığı, bu uygulamaların Amerikan finans sisteminin güvenliği ve istikrarı için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Dilekçede, federal düzenlemelerin adil, şeffaf ve mantıklı bir biçimde hazırlanması gerektiği belirtilerek, mevcut stres testi sürecinin bu standartları karşılamada yetersiz kaldığı ifade edildi.

Fed'den Açıklama

Öte yandan, Fed dün yaptığı açıklamada, gelişen yasal ortam ve idari hukuk çerçevesindeki değişiklikler ışığında, bankaların stres testlerinin şeffaflığını artırmak ve ortaya çıkan sermaye gerekliliklerinin dalgalanmasını azaltmak amacıyla önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Fed, bankaları her yıl tabi tuttuğu stres testi ile değişen varsayımsal resesyon senaryosu altında büyük bankaların kayıplarını, gelirlerini ve sermaye seviyelerini tahmin ederek, onların dayanıklılığını değerlendirmekte.

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