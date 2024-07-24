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ABD'nin Mal Ticareti Açığı Haziran'da Düşüş Gösterdi

ABD'nin mal ticareti açığı haziranda %2,5 azalmayla 96,8 milyar dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:02
ABD'nin Mal Ticareti Açığı Haziran'da Düşüş Gösterdi

ABD'de Mal Ticareti Açığı Haziran Ayında Azaldı

ABD'nin mal ticareti açığı, 2023 yılı haziran ayında aylık %2,5'lik bir düşüşle 96,8 milyar dolara geriledi. ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına dair önemli verileri kamuoyuna açıkladı.

Öncü Dış Ticaret Açığı Hakkında

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, önceki aya göre %2,5 azalarak 96,8 milyar dolara düştü. Piyasadaki beklentiler ise ABD'nin mal ticareti açığının bu dönemde 98,8 milyar dolara ulaşması yönündeydi. Geçtiğimiz Mayıs ayında bu rakam 99,4 milyar dolar olarak belirlenmişti.

İhracat ve İthalat Verileri

İlgili dönemde mal ihracatı 172,3 milyar dolar olarak kaydedilirken, mal ithalatı ise 269,2 milyar dolara ulaştı. Bu çerçevede toptan eşya stokları haziran ayında %0,2 artarak 903,3 milyar dolara, perakende stokları ise %0,7 artışla 802,1 milyar dolara yükseldi.

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