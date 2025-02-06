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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarında Rekor Artış: 8,7 Milyon Varil

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 8,7 milyon varil artarak 423,8 milyon varil seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:29
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarında Rekor Artış: 8,7 Milyon Varil

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 8,7 Milyon Varil Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, son verilere göre, geçen hafta önceki haftaya kıyasla 8 milyon 700 bin varil artış gösterdi. Bu durum, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından duyuruldu ve stok seviyesinin 423 milyon 800 bin varil olarak kaydedildiği belirtildi.

Piyasa Beklentilerini Aştı

Piyasa analistleri, bu artışın yaklaşık 5 milyon 25 bin varil olmasını öngörüyordu. Ayrıca, ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 300 bin varil artışla 395 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Benzin Stoklarında da Artış

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 200 bin varil artarak 251 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldi.

Petrol Üretiminde Artış

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 24-31 Ocak haftasında 238 bin varil artışla 13 milyon 478 bin varil seviyesine yükseldi. Aynı dönemde, ülkenin ham petrol ithalatı günlük 467 bin varil artışla 6 milyon 915 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 645 bin varil artışla 4 milyon 331 bin varil seviyesine ulaştı.

Gelecek Beklentileri

EIA'nın Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu doğrultusunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.

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