ABD Özel Sektör İstihdamı Ağustosta Beklentilerin Gerisinde: ADP 54 Bin

ABD özel sektör istihdamı ağustosta beklentilerin altında kaldı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 54 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi bu dönemde 73 bin olarak öngörülmüştü.

Özel sektör istihdamı temmuz ayında açıklanan verinin revize edilmesiyle 104 binden 106 bine yükseldi.

Detaylar: İşletme büyüklüğü ve sektör dağılımı

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 12 bin, orta ölçekli işletmelerde 25 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 18 bin kişi arttı.

Sektörel bazda ise istihdam hizmet sektöründe 42 bin, üretim sektöründe 13 bin kişilik artış gösterdi.

ADP özel istihdam verisine göre, 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan verilere göre, ağustosta yıllık ücret yüzde 4,4 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde yılın güçlü bir istihdam artışı ile başladığını ancak bu ivmenin belirsizlik nedeniyle sarsıldığını kaydetti. Richardson, iş gücü kıtlığı, tedirgin tüketiciler ve yapay zeka kaynaklı aksaklıklar gibi çeşitli faktörlerin istihdamdaki yavaşlamayı açıklayabileceğini ifade etti.