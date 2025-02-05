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ABD Özel Sektör İstihdamı Ocakta Beklentileri Aştı

ABD'de ocak ayında özel sektör istihdamı 183 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:51
ABD Özel Sektör İstihdamı Ocakta Beklentileri Aştı

ABD Özel Sektör İstihdam Raporu

ABD'de özel sektör istihdamı, ocak ayında 183 bin kişi ile piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış kaydetti. ADP Araştırma Enstitüsü ve Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırlanan ulusal istihdam raporu, bu olumlu durumu gözler önüne serdi.

Beklentilerin Üzerinde Performans

Analistlerin tahminleri, özel sektör istihdamının yalnızca 148 bin kişi artacağı yönündeydi. Ancak, gerçekte yaşanan artış, piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ayrıca, Aralık 2024 verisi de yukarı yönlü revize edilerek 122 binden 176 bine çıkarıldı.

Sektörel Dağılım

Raporda, hizmet sektöründeki istihdamın 190 bin kişi artarken, üretim sektöründe 6 bin kişilik bir azalma yaşandığı belirtildi. Bu durum, sektörel dinamiklerin farklı yönlerde seyrettiğini gösteriyor.

Ücret Artışları ve Ekonomik Değerlendirmeler

ADP özel istihdam verilerine göre, ocak ayında yıllık ücret artışı yüzde 4,7 olarak hesaplandı. Bu oran, Aralık 2024'te yüzde 4,6 olarak kaydedilmişti. ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, 2025'e güçlü bir başlangıç yapıldığını ve tüketiciye yönelik sektörlerde istihdamın arttığını ifade etti. Ancak, iş hizmetleri ve üretimdeki istihdam artışının daha zayıf kaldığına dikkat çekti.

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