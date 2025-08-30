ABD Tarım Dışı İstihdam Beklentisi, Lisa Cook Krizi ve Nvidia Bilançosu

Küresel Piyasaların Gündemi: ABD Verileri, Lisa Cook ve Nvidia

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı yeni haftada ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ADP istihdam raporuna çevrildi. Geçen hafta Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki güvercin tonundaki açıklamalarıyla olumlu başlayan seyrin ardından, siyasi ve ekonomik gelişmeler risk iştahını azalttı.

ABD'de siyasi gerilim: Lisa Cook

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi piyasaların dikkatini çekti. Trump, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğini iddia ederek görevden alındığını açıkladı. Cook gelişme üzerine Washington'da federal bölge mahkemesinde dava açtı; ilk duruşmada geçici durdurma talebine ilişkin karar çıkmadı.

Analistler, olayı iki yönlü izliyor: Bir kesim bunun Fed'e yönelik baskı oluşturduğunu belirtirken, diğer kesim usulsüzlük varsa görevden almanın yerinde bir karar olabileceğini değerlendiriyor.

Fed başkanlığı adayları ve para politikası beklentileri

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için 11 güçlü aday bulunduğunu ve İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlanacağını açıkladı. Analistler, hükümetin gelecek yıl Mayıs ayında olası bir değişim için erken hareket ettiğine dikkat çekiyor. Para piyasalarında ise Fed'in Eylül ayında 25 baz puan indirim yapma olasılığı yüzde 86 seviyesinde fiyatlanıyor.

Makro veriler: Büyüme, enflasyon ve tüketim

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans sergiledi. Temmuzda kişisel tüketim harcamaları %0,5 artarken, Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (gıda ve enerji hariç) aylık %0,3, yıllık %2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti.

Mal ticareti açığı Temmuz'da %22,1 artışla 103,6 milyar dolara yükseldi. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ise Ağustos'ta revizyonla 58,2 olarak açıklandı.

Şirket haberleri: Nvidia

Dünya piyasa değeri açısından önde gelen çip üreticisi Nvidia'nın ikinci çeyrek sonuçları yakından izlendi. Gelir yıllık bazda %56 artışla 46,7 milyar dolar olurken, çeyreksel bazda gelir %6 arttı. Şirketin mevcut çeyrek gelir beklentisi 54 milyar dolar. Veri merkezlerinden sağlanan gelir yıllık %56 artışla 41,1 milyar dolara çıktı ancak beklentilerin altında kaldı.

Piyasaların kısa vadeli tepkisi

ABD tahvil piyasasında geçen hafta alıcılı seyir göze çarparken, 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,23 seviyesinden kapattı. Emtiada artan faiz indirimi beklentileriyle altının ons fiyatı haftalık %2,2 yükselerek 3.448 dolar oldu; gümüş 39,74 dolar, Brent petrol varili 67,4 dolar seviyesine çıktı. Dolar endeksi ise haftayı 97,8'den tamamladı.

New York borsasında haftalık bazda S&P 500 yüzde 0,1, Nasdaq yüzde 0,35 ve Dow Jones yüzde 0,19 değer kaybetti. Nvidia hisseleri haftalık bazda yüzde 2,1 geriledi.

Veri takvimi: ABD, Avrupa, Asya

1 Eylül ile başlayacak haftada ABD'de Salı S&P Global ve ISM PMI, Çarşamba Fed Bej Kitap, dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri; Perşembe ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları; Cuma ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklanacak. New York borsası İşçi Bayramı nedeniyle Pazartesi kapalı olacak.

Avrupa tarafında gelecek haftanın gündeminde Avro Bölgesi enflasyonu ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması yer alıyor. ECB toplantı tutanakları, üyelerin küresel ticaret savaşı ve jeopolitik riskler nedeniyle endişeli olduğunu gösterdi.

Asya piyasalarında ise Japonya ve Çin'den gelen veriler ile Çin'in yerel çip üretimi teşvikleri piyasaların yönünde etkili oldu. Haftalık bazda Çin Şanghay bileşik endeksi %0,84, Hong Kong Hang Seng %1,03, Güney Kore Kospi %0,55 ve Japonya Nikkei 225 %0,20 yükseldi.

Yurt içi görünüm: Enflasyon ve büyüme verileri öne çıkıyor

Yurt içinde BIST 100 geçen hafta satış ağırlıklı seyrederek 11.288,05 puandan kapandı. Gelecek hafta açıklanacak enflasyon ve ikinci çeyrek büyüme verileri yatırımcıların odağında.

AA Finans beklenti anketine göre TÜİK'in 3 Eylül'de açıklayacağı Ağustos enflasyonu beklentisi, 25 ekonomistin katılımıyla aylık ortalama yüzde 1,79. TÜİK'in 1 Eylül'de açıklayacağı 2025 2. çeyrek GSYH beklentisi ise 13 ekonomistin katılımıyla yıllık bazda yüzde 3,87 olarak öne çıktı. Ekonomistlerin 2025 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,18.

Dolar/TL haftayı 41,1380 seviyesinden kapattı. Önümüzdeki hafta iç talep ve dış denge verileri, TÜFE ve Hazine nakit dengesi gibi veriler takip edilecek.