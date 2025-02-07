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ABD Tarım Dışı İstihdamı Ocakta 143 Bin Kişi Artarken, İşsizlik Oranı Düşüyor

ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 143 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4'e geriledi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:31
ABD Tarım Dışı İstihdamı Ocakta 143 Bin Kişi Artarken, İşsizlik Oranı Düşüyor

ABD'de Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı Güncellendi

ABD Çalışma Bakanlığı, 2023 Ocak ayı tarım dışı istihdam verilerini açıkladı. Verilere göre, istihdam 143 bin kişi artış gösterdi. Ancak bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ekonomistler, istihdam artışının daha yüksek olmasını bekliyordu.

İşsizlik Oranında Düşüş

Diğer yandan, işsizlik oranı ise %4,1'den %4'e gerileyerek olumlu bir gelişme sağladı. Bu düşüş, iş gücü piyasasında daha fazla olumlu işaretler olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, tarım dışı istihdam artışının beklenenden düşük olmasının nedenlerini analiz etmeye devam ediyor. Ancak işsizlik oranındaki bu iyileşme, ekonomideki genel toparlanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, ABD ekonomisinin mevcut durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor ve ilerleyen dönemlerdeki ekonomik politikaların şekillenmesine yardımcı olabilir.

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