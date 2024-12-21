ABD Temsilciler Meclisi Geçici Bütçe Tasarısını Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Geçici Bütçe Tasarısına Onay

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı, mevcut geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala, 34 'hayır' oyuna karşılık 366 'evet' oyu ile kabul edildi. Bu tasarı, federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını içeriyor.

Bütçede Ayrılan Kaynaklar

Söz konusu tasarıda, hükümet kurumlarına ayrılacak finansmanın yanı sıra, afet yardımı için 100 milyar dolar ve çiftçilere yönelik destek için 10 milyar dolar kaynağın da bulunması dikkat çekiyor.

Donald Trump'ın Etkisi

Uzun müzakerelerin ardından Temsilciler Meclisi'nden geçen bu tasarıda, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın talep ettiği borç limitinin yükseltilmesine ilişkin bir hüküm yer almadı. Trump, üzerinde uzlaşılan geçici bütçe tasarısını 'saçma ve olağanüstü şekilde pahalı' olarak nitelendirerek karşı çıkmıştı.

Tasarı Senato Onayına Sunulacak

Temsilciler Meclisi'nden geçerek Senato'ya gidecek olan tasarı, burada da onay alırsa, yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Federal Hükümetin Kapanması Nedir?

Amerikan yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi zamanında onaylayamazsa, geçici bütçelerle kapatma sürecine girmektedir. Bütçe onaylanmadığı dönemde, federal hükümet hayati hizmetler dışındaki faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmakta, bu süreçte hayati personel olarak adlandırılan çalışanlar görevlerine devam etmektedir.