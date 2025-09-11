ABD Ticari Ham Petrol Stokları Beklentinin Üç Katı Arttı

EIA verilerine göre ABD ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,9 milyon varil artarak 424,6 milyon varile yükseldi; üretim rekor seviyelere yaklaşıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:08
EIA verileri: Stoklar piyasa tahminlerini aştı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa beklentisinin üç katından fazla artarak dikkat çekti. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre stoklar 3 milyon 900 bin varil yükselerek 424 milyon 600 bin varil seviyesine çıktı.

Piyasa beklentisi ise stok artışının yalnızca 1 milyon 250 bin varil olacağı yönündeydi.

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise aynı dönemde 500 bin varil artarak 405 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artışla 220 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Üretim rekor seviyelere yaklaşıyor

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 30 Ağustos-5 Eylül haftasında 72 bin varil artışla 13 milyon 495 bin varil seviyesine çıktı ve rekorlara yaklaştı.

Diğer yandan ülkenin ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre günlük 471 bin varil azalışla 6 milyon 27 bin varil olurken; ihracat günlük 1 milyon 139 bin varil düşüşle 2 milyon 745 bin varil seviyesine geriledi.

EIA'nın Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin bu yılki günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.

