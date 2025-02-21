ABD Tüketici Güven Endeksi Şubatta Düşüş Gösterdi

ABD'de Michigan Üniversitesi, şubat ayında tüketici güven endeksinin 64,7'ye gerilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:23
ABD Tüketici Güven Endeksi Şubatta Düşüş Gösterdi

ABD'de tüketici güveni düşüyor. Michigan Üniversitesi tarafından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında aşağı yönlü revize edilerek 64,7 seviyesine geriledi. Bu veri, ocak ayında 71,7 olarak kaydedilen endeksten 7 puanlık bir düşüş gösteriyor. Önceki tahminde ise endeksin 67,8 olması bekleniyordu.

Michigan Üniversitesi, tüketici davranışlarını yansıtan bu endeksi düzenli olarak güncellemektedir. Şubat ayındaki bu revizyon, son 3 ayın en düşük tüketici güven düzeyi olarak dikkat çekiyor.

Mevcut ekonomik koşullar hakkında yapılan değerlendirmelerde de önemli bir düşüş gözlemleniyor. Mevcut ekonomik koşullar endeksi, geçen aya oranla 9,4 puan azalarak 65,7 puana düştü. Ayrıca, tüketicilerin uzun vadeli beklentilerini yansıtan endeksin de 5,5 puan gerileyerek 64 seviyesine indiği kaydedildi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri ise kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şubatta beklenti %3,3'ten %4,3'e çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentisi de %3,2'den %3,5'e yükseldi. Bu, Mayıs 2021'den bu yana görülen en yüksek aylık artış olarak kaydedildi.

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin düşüşünü sürdürdüğünü vurguladı. Hsu, dayanıklı mallara yönelik satın alma koşullarıyla ilgili göstergelerdeki düşüşün, yüksek tarife kaynaklı fiyat artışları nedeniyle oluşan endişelerden kaynaklandığını belirtti.

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