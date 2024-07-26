ABD Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Revize Edildi

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Yükseldi

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edilerek 66,4 seviyesine ulaştı. Bu endeks, Amerikalı tüketicilerin genel eğilimlerini yansıtmak amacıyla hazırlanıyor.

Veri Detayları

Açıklanan nihai verilere göre, Temmuz ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 66,4'e geriledi. Ancak, bu veri önceki tahminin aksine yukarı yönde düzeltildi; Temmuz için daha önceki öncü veri 66 olarak bildirilmişti. Geçtiğimiz ay, Haziran ayında bu endeks 68,2 seviyesindeydi.

Mevcut Ekonomik Koşullar ve Enflasyon Beklentileri

Amerikalıların mevcut finansal durumlarına ilişkin değerlendirmelerini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, Temmuz ayında aylık bazda 3,2 puan azalarak 62,7 olarak kaydedildi. Ayrıca, tüketicilerin uzun vadeli beklentilerini gösteren tüketici beklentileri endeksi de bu dönemde 0,8 puan düşerek 68,8 seviyesine geriledi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Temmuz ayında yüzde 3'ten yüzde 2,9'a düştü, ancak uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3 seviyesinde sabit kaldı.

Ekonomik Durum Üzerine Değerlendirme

Açıklamada yer alan değerlendirmelerden biri de Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu tarafından yapıldı. Hsu, ABD'de süregelen seçim belirsizliğinin önümüzdeki aylarda ekonomik tutumlarda dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.