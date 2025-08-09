Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 3 Yılda 75 Milyar Metreküp Doğal Gaz Keşfetti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 3 yıl içinde 9 kuyuda yaptığı 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi ile Türkiye'ye önemli bir katkıda bulunduğunu duyurdu.

Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin bu süreçte, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından millete kazandırıldığını, geminin Akdeniz ve Karadeniz'de gerçekleştirdiği başarılı sondaj çalışmalarının ardından, ülkemize büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Teknik Özellikleri

Uzunluğu 238 metre ve genişliği 42 metre olan Abdülhamid Han, 3,650 metre su derinliğinde çalışma kapasitesine sahip. Geminin toplam sondaj derinliği ise 12,120 metreye ulaşabiliyor.

İlk Görevine Uğurlandı

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 9 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ilk görevine, Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna hareket etti.

9 Kuyuda Sondaj Faaliyetleri

Bugüne kadar Akdeniz'de Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında, ayrıca Karadeniz'de de Amasra-4, Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28 ve Göktepe-3 kuyularında toplamda 9 sondaj gerçekleştirildi.

Özellikle Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirilen sondajda, 27 Mart'ta başlatılan çalışmalar sonucunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildi. Bu keşif, Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılayabilirken, ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar seviyelerinde olduğu hesaplanıyor.

Gelecek Hedefleri

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han, şu anda Karadeniz'deki Türkali-33 kuyusunda sondaj çalışmalarına devam ediyor.

Bakan Bayraktar konu hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "3 yıl önce enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni keşifler için ilk görevine yelken açtı. Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" ifadesini kullandı.

