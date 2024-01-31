Acil nakit ihtiyaçlarına hızır gibi yetişen kredi! O özel banka koşulsuz 27.000 TL veriyor

QNB Finansbank'ın 27.000TL kredi kampanyasından yararlanmak için bazı başvuru koşullarını bilmeniz gerekiyor. Bu kampanyadan yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, reşit ve düzenli gelire sahip olmanız gerekmektedir. Başvurunuzu tamamlamak için TC kimlik numaranızı 5030'a göndererek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

SMS ile nasıl kredi başvurusu yapabilirim?

QNB Finansbank'ın 27.000TL kredi kampanyasına başvurmak çok kolay! Tek yapmanız gereken TC Kimlik numaranızı yazıp 5030'a SMS ile göndermek. Başvurunuz hızlıca incelenecek ve size en uygun ödeme planı ile krediniz onaylanacaktır.





Uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşulları !

QNB Finansbank'ın 27.000TL kredi kampanyası sadece yüksek kredi tutarı ile değil, uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşulları ile de dikkat çekiyor. İhtiyacınıza en uygun faiz oranını, geri ödeme planını ve vade tarihini seçebilirsiniz.

Kredi onaylandıktan sonra ne olur?

Başvurunuz onaylandıktan sonra QNB Finansbank sizi hemen bilgilendirecek ve kredi detaylarını içeren bir bildirim gönderecektir. Bu aşamada size gönderilen bilgileri dikkatlice incelemeli, gerekli belgeleri hazırlamalı ve banka şubesine başvurmalısınız. Kredi onayından sonra tutar hesabınıza aktarılır ve dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.