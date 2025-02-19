Adana'da Doğayla Uyumlu Çiftlik: Elektrik ve Su İhtiyacı Karşılanıyor

Adana'daki çiftlik, elektrik ve su ihtiyacını doğadan karşılayarak sürdürülebilir bir model sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:39
Adana'da Doğayla Uyumlu Çiftlik: Elektrik ve Su İhtiyacı Karşılanıyor

Doğadan Enerji ve Su: Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

Adana'da günde ortalama 23 ton süt üreten çiftlik, ihtiyacını doğadan sağlıyor. Güneş enerji panelleri sayesinde elektrik üreten çiftlik, su ihtiyacını ise yağmur suyuyla karşılıyor. Bu model, tarımda sürdürülebilirliğin güzel bir örneğini sergiliyor.

Ali Baba Süt ve Süt Ürünleri: Başarı Hikayesi

Ali Acembekiroğlu, 2012 yılında başladığı tarım yolculuğunda büyükbaş hayvan sayısını 2 bin'e çıkardı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle çiftliğini büyütmeye devam eden Acembekiroğlu, günde ortalama 23 ton süt elde ederek tereyağı, peynir ve dondurma üretmeye başladı.

Güneş Enerjisi ile Tasarruf

Acembekiroğlu, çiftliği için 2400 kilovat gücünde güneş panelleri kurarak, enerji üretimini iki katına çıkardı. Bu fazla enerji, çiftliğin ihtiyacını karşılamanın ötesinde, satış imkanı da sunuyor.

Meyve Bahçeleri ve Gübre Yönetimi

1000 dönümlük alanda oluşturulan meyve bahçelerinde elma, kayısı, şeftali ve zeytin ağaçları yer alıyor. Bahçelerin sulanması için yağmur suyu hasadı yapılırken, hayvan gübreleri de kimyasal gübre ihtiyacını yarı yarıya azaltıyor.

İstihdam ve Ekonomiye Katkı

Çiftlikte 150 kişi istihdam ediliyor. Ali Acembekiroğlu, enerji maliyetlerinin yüksek olduğu çiftliklerinde, bu sürdürülebilir uygulamalar sayesinde giderlerini önemli ölçüde azalttıklarını vurguluyor.

Acembekiroğlu, "Güneş panellerinden aldığımız enerjiyle, yağmur suyu hasadından elde edilen suyla, hayvanlarımızın gübresiyle işletmemize çok büyük bir katkıda bulunuyoruz" diyerek, doğayla uyumlu bir işletme modeli oluşturmanın önemine dikkat çekiyor.

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