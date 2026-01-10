Denizli Lokantacılar Odası'nda Başkanlık Seçimi

Denizli Lokantacılar Odası'nın yeni başkanını belirlemek için üyeler sandık başına gitti. Toplam bin 305 üyeli odada oy verme işlemi saat 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Seçimlere üyelerin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Yarış: Osman Üçgül ve Yasemin Orhan

Seçimde mevcut başkan Osman Üçgül ile Yasemin Orhan aday oldu. Sandıklar saat 09.00'da açıldı ve oy verme işlemi 17.00'de tamamlanacak.

Katılım ve değerlendirme

DESOB Başkan Vekili ve Lokantacılar Odası Başkan Adayı Osman Üçgül, seçimin ardından yaptığı açıklamada: "Bugün burada kazanan esnaf olacak. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Seçim, başta şehrimize, teşkilatımıza umarım hayırlı uğurlu olur. Öğlen saat 14.00’a kadar katılım sağlayan 450’ye geçildi. Bin 305 hazirun listemiz var. Yaklaşık bine gecik bir katılım bekliyoruz. Ben her zaman söylüyorum, öğrenci nasıl dersini çalışırsa notuna ona göre alıyor. Biz dersimizi çalıştık, üyelerimizde gereken notu vereceğini düşünüyorum" dedi.

